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Фарид Гаибов: На "Кубке президента" все организовано на высоком уровне

Фарид Гаибов: На "Кубке президента" все организовано на высоком уровне «Турнир посвященный 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева организован на высоком уровне».
Индивидуальные
6 мая 2022 г. 13:47
Фарид Гаибов: На Кубке президента все организовано на высоком уровне

«Турнир посвященный 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева организован на высоком уровне».

Об этом Report сообщил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, говоря о Международном регате по гребле и каноэ "Кубок президента-2022" в Суговушане.

Министр отметил, что первые состязания в Карабахе состоялись: «Для меня это очень радостный день. Мероприятие превратилось в настоящий праздник. Партнеры и волонтеры организовали здесь все на высоком уровне. Поздравляю с этим всю спортивную общественность Азербайджана. Мы сегодня находимся здесь благодаря тому, что наш Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и наша армия вернули нам эти земли».

Министр подчеркнул, что состоялись обсуждения с Федерацией гребли и каноэ Азербайджана о проведении турниров и на других освобожденных от оккупации территориях: «В планах организация в будущем спортивных соревнований и на других освобожденных от оккупации территориях. Мы обсуждаем это с Федерацией. Уже проделана определенная работа».

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Prezident Kubokunda hər şey yüksək səviyyədə təşkil olunub"

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