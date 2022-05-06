Фарид Гаибов: На "Кубке президента" все организовано на высоком уровне

«Турнир посвященный 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева организован на высоком уровне».

«Турнир посвященный 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева организован на высоком уровне».

Об этом Report сообщил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, говоря о Международном регате по гребле и каноэ "Кубок президента-2022" в Суговушане.

Министр отметил, что первые состязания в Карабахе состоялись: «Для меня это очень радостный день. Мероприятие превратилось в настоящий праздник. Партнеры и волонтеры организовали здесь все на высоком уровне. Поздравляю с этим всю спортивную общественность Азербайджана. Мы сегодня находимся здесь благодаря тому, что наш Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и наша армия вернули нам эти земли».

Министр подчеркнул, что состоялись обсуждения с Федерацией гребли и каноэ Азербайджана о проведении турниров и на других освобожденных от оккупации территориях: «В планах организация в будущем спортивных соревнований и на других освобожденных от оккупации территориях. Мы обсуждаем это с Федерацией. Уже проделана определенная работа».