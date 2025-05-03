Фарид Гаибов: Кубок Европы очень важен для юных дзюдоистов

Кубок Европы имеет большое значение для юных дзюдоистов.

Кубок Европы имеет большое значение для юных дзюдоистов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Он поделился мнением о соревнованиях, проходящих в Губе:

"В результате успешной государственной политики Азербайджан превратился в мировой спортивный центр. На этой неделе в стране состоялись три международных турнира. Кубок Европы по дзюдо проводится не впервые, и с каждым годом увеличивается число участников. Все проходит успешно. В Губинском Олимпийском комплексе созданы необходимые условия для проведения соревнований".

Отметим, что стартовавший сегодня Кубок Европы завершится 4 мая.