Фарид Гаибов: Кубок Европы очень важен для юных дзюдоистов

Кубок Европы имеет большое значение для юных дзюдоистов.
Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.
Он поделился мнением о соревнованиях, проходящих в Губе:
"В результате успешной государственной политики Азербайджан превратился в мировой спортивный центр. На этой неделе в стране состоялись три международных турнира. Кубок Европы по дзюдо проводится не впервые, и с каждым годом увеличивается число участников. Все проходит успешно. В Губинском Олимпийском комплексе созданы необходимые условия для проведения соревнований".
Отметим, что стартовавший сегодня Кубок Европы завершится 4 мая.