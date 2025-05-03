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Фарид Гаибов: Кубок Европы очень важен для юных дзюдоистов

Фарид Гаибов: Кубок Европы очень важен для юных дзюдоистов Кубок Европы имеет большое значение для юных дзюдоистов.
Индивидуальные
3 мая 2025 г. 17:56
Фарид Гаибов: Кубок Европы очень важен для юных дзюдоистов

Кубок Европы имеет большое значение для юных дзюдоистов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Он поделился мнением о соревнованиях, проходящих в Губе:

"В результате успешной государственной политики Азербайджан превратился в мировой спортивный центр. На этой неделе в стране состоялись три международных турнира. Кубок Европы по дзюдо проводится не впервые, и с каждым годом увеличивается число участников. Все проходит успешно. В Губинском Олимпийском комплексе созданы необходимые условия для проведения соревнований".

Отметим, что стартовавший сегодня Кубок Европы завершится 4 мая.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Avropa Kuboku yeniyetmə cüdoçular üçün çox vacibdir"

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