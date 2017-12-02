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    Фарид Гаибов избран президентом Европейского союза гимнастики

    Он попал в историю как первый функционер азербайджанец, который будет руководить международной структурой

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Фарид Гаибов избран президентом Европейского союза гимнастики (UEG). Как сообщает Report, выборы состоялись сегодня в рамках Генеральной Ассамблеи UEG в хорватском городе Сплит.

    Ф.Гаибов в борьбе за пост президента Союза опередил словенца Эдварда Колара. Ранее тот занимал должность вице-президента UEG.

    Отметим, Ф. Гаибов попал в историю как первый функционер азербайджанец, который будет руководить международной структурой.

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