Фарид Гаибов: Хотим, чтобы шахматный турнир в Шуше проводился на постоянной основе

"Мы хотим, чтобы такие турниры были традиционными. В ближайшие годы мы сделаем все возможное, чтобы это соревнование проводилось на постоянной основе".

"Мы хотим, чтобы такие турниры были традиционными. В ближайшие годы мы сделаем все возможное, чтобы это соревнование проводилось на постоянной основе".

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом сказал журналистам министр молодежи и спорта Фарид Гаибов после церемонии открытия Международного шахматного турнира "Shusha Chess 2022".

Напомнив, что 2022 год объявлен "Годом города Шуша", министр отметил, что здесь проводится уже второе спортивное мероприятие: "Первым мероприятием был международный велотурнир “Дорогая Шуша”. На этот раз в Шуше собрались шахматисты. Мы очень этому рады".