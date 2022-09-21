О нас

Фарид Гаибов: Хотим, чтобы шахматный турнир в Шуше проводился на постоянной основе

Фарид Гаибов: Хотим, чтобы шахматный турнир в Шуше проводился на постоянной основе "Мы хотим, чтобы такие турниры были традиционными. В ближайшие годы мы сделаем все возможное, чтобы это соревнование проводилось на постоянной основе".
Индивидуальные
21 сентября 2022 г. 17:25
Фарид Гаибов: Хотим, чтобы шахматный турнир в Шуше проводился на постоянной основе

"Мы хотим, чтобы такие турниры были традиционными. В ближайшие годы мы сделаем все возможное, чтобы это соревнование проводилось на постоянной основе".

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом сказал журналистам министр молодежи и спорта Фарид Гаибов после церемонии открытия Международного шахматного турнира "Shusha Chess 2022".

Напомнив, что 2022 год объявлен "Годом города Шуша", министр отметил, что здесь проводится уже второе спортивное мероприятие: "Первым мероприятием был международный велотурнир “Дорогая Шуша”. На этот раз в Шуше собрались шахматисты. Мы очень этому рады".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Şuşadakı şahmat turnirinin davamlı olmasını istəyirik"

Другие новости из категории

Прошла жеребьевка турнира Shusha Chess 2022
Прошла жеребьевка турнира Shusha Chess 2022
21 сентября 2022 г. 16:05
В Шуше открылся первый международный шахматный турнир
ФотоВ Шуше открылся первый международный шахматный турнир
21 сентября 2022 г. 15:41
Иранский тренер снова возглавит сборную Азербайджана по тхэквондо
Иранский тренер снова возглавит сборную Азербайджана по тхэквондо
21 сентября 2022 г. 11:17
Американец Росас Джуниор стал самым молодым бойцом в истории UFC
Американец Росас Джуниор стал самым молодым бойцом в истории UFC
21 сентября 2022 г. 07:28
Определилась дата проведения Гран-при Азербайджана Формулы-1
Определилась дата проведения Гран-при Азербайджана Формулы-1
20 сентября 2022 г. 20:08
Европейский союз дзюдо не ставил запреты спортсменам России и Беларуси
Европейский союз дзюдо не ставил запреты спортсменам России и Беларуси
20 сентября 2022 г. 16:13
Объявлен призовой фонд шахматного турнира в Шуше
Объявлен призовой фонд шахматного турнира в Шуше
20 сентября 2022 г. 14:56
Рашад Расуллу: На чемпионате мира ждем медалей во всех весовых категориях
Рашад Расуллу: На чемпионате мира ждем медалей во всех весовых категориях
20 сентября 2022 г. 14:32
Представлен официальный сайт Shusha Chess 2022
Представлен официальный сайт Shusha Chess 2022
20 сентября 2022 г. 12:26
Эльхан Мамедов: Сборная хорошо выступила на чемпионате Европы
Эльхан Мамедов: Сборная хорошо выступила на чемпионате Европы
20 сентября 2022 г. 08:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi