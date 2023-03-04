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Фарид Гаибов: Гольф - один из активно развивающихся видов спорта в Азербайджане

Фарид Гаибов: Гольф - один из активно развивающихся видов спорта в Азербайджане Гольф является одним из активно развивающихся видов спорта в Азербайджане.
Индивидуальные
4 марта 2023 г. 13:48

Гольф является одним из активно развивающихся видов спорта в Азербайджане.

Как передает Report, об этом министр спорта Азербайджана Фарид Гаибов сказал на церемонии закрытия соревнования "Ambassador Golf Cup 2023" в Баку.

Ф.Гаибов отметил, что неделя с 27 февраля до 5 марта была объявлена неделей спорта, приуроченной ко 5 марта - Дню физкультуры и спорта в Азербайджане. Он добавил, что завтра состоятся финальные мероприятия в рамках этой недели.

Комментируя значимость гольфа для страны, Ф.Гаибов отметил, что Азербайджан может похвастаться многими молодыми гольфистами, которые успешно представляют страну на международной арене.

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