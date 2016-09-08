Фабиано Каруана: В прекрасной атмосфере Олимпиады в Баку остается думать только об игре

Баку. 8 Сентября. REPORT.AZ/ Мужская сборная США продолжила победную серию на Всемирной Шахматной Олимпиаде в Баку.

Как передает Report, в шестом туре «звездно-полосатые» обыграли Украину (2,5:1,5), а определяющей стала партия на первой доске, где Фабиано Каруана заставил капитулировать Павла Эльянова.

По окончании встречи лидер сборной США посетил пресс-конференцию.

«Пока все складывается для нас наилучшим образом. Идем без поражений, да еще оставили позади такие команды, как Россия и Китай. Это дорогого стоит. Ведь нынешний состав сборной США довольно молодой, он только формируется. Встреча с украинцами складывалась довольно непросто, но мне удалось выжать максимум из позиции», - отметил Ф.Каруана.

Фабиано отметил, что ему удалось восстановить свои силы в день отдыха. «Этот день я постарался немного забыть о шахматах, что называется, разгрузить мозг. Ну а затем с новыми силами в шестом туре мы сели за доску против Украины и смогли обыграть соперника», - подчеркнул гроссмейстер.

Также он дал высокую оценку Олимпиаде в Баку. «Соревнование проходит на высочайшем уровне, организаторы проделали колоссальную работу. Это видно невооруженным глазом. В такой прекрасной атмосфере остается только сосредоточиться на игре», - сказал Каруана.

Вместе с тем, капитан сборной США Джон Дональдсон подчеркнул, что по качеству игры матч с Украиной стал лучшим для его подопечных. «Естественно, когда побеждаешь, то укрепляется уверенность в себе. Я не знаю, как далеко мы сможем зайти на Олимпиаде и какое место в итоге займем, но успех в поединке с Украиной является важным шагом к нашему стремлению выиграть медаль Олимпиады», - отметил Дональдсон.