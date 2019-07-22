EYOF: Азербайджанская спортсменка завоевала серебряную медаль ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 2

Азербайджанская спортсменка Гюльтекин Ширинова приняла участие в финальной игре по борьбе в XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале "Баку 2019".
Как сообщает Report, выступающая в весовой категории 46 кг спортсменка в решающей дуэли выступила против представителя Румынии Георгианы-Лавинии Антука. Проиграв сопернице, Ширина удовлетворилась серебряной медалью.
Отметим, что в настоящее время в активе у азербайджанских борцов 4 золотые, 2 серебряные и одна бронзовая медали. Сегодня еще два борца выйдут на финальные встречи, один – на встречу за бронзовую медаль.
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17.24
Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров провел финальную игру в XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале "Баку 2019".
Как сообщает Report, соревнующийся в весовой категории 60 кг спортсмен в решающей встрече выступил против представителя России Магомеда Гигиева. Джафаров одержал победу и стал обладателем золотой медали. Это четвертая по счету золотая медаль азербайджанских борцов.
Сегодня другой борец греко-римского стиля Гурбан Гурбанов (48 кг) завоевал золотую медаль. Еще три борца Азербайджана выступят в финальных встречах, а один во встрече за бронзовую медаль.
Отметим, что в первый день соревнований борец вольного стиля Мурад Хагвердиев (45 кг) завоевал золотую медаль, Абульфас Насиров (55 кг) - серебряную медаль. В греко-римской борьбе Фарид Садыхлы (45 кг) завоевал золотую, Нихат Мамедли (55 кг) - бронзовую медаль.
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17.03
Азербайджанский борец греко-римского стиля Гурбан Гурбанов провел финальную игру в Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале "Баку 2019".
Как сообщает Report, соревнующийся в весовой категории 48 кг спортсмен в решающей встрече выступил против Хвичи Абуладзе (Грузия).
Победивший на встрече представитель Азербайджана завоевал золотую медаль.
Сегодня еще 4 борца Азербайджана выступят в финальных встречах, а один - во встрече за бронзовую медаль.
Отметим, что в первый день соревнований борец вольного стиля Мурад Хагвердиев (45 кг) завоевал золотую медаль, Абульфас Насиров (55 кг) – серебряную медаль. В греко-римской борьбе Фарид Садыхлы (45 кг) завоевал золотую, Нихат Мамедли (55 кг)- бронзовую медаль.
Təbriz QuliyevАвтор новости