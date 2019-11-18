Европейский гимнастический союз сменил название

В столице Болгарии, Софии, состоялась Генассамблея Европейского гимнастического союза.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации гимнастики Азербайджана, в мероприятии страну представили генсек структуры Нурлана Мамедзаде, член исполнительного комитета Мариана Васильева, менеджер федерации по международным связям Мехман Алиев и технический директор Наталья Буланова.

На Генассамблее с участием представителей 47 федераций-членов был принят ряд важных решений. Основными решениями стали внесение ряда изменений в Устав организации во имя будущего развития гимнастики и изменение названия структуры.

Европейский гимнастический союз будет именоваться Европейская гимнастика (European Gymnastics). Изменение вступит в силу 1 апреля 2020 года.

Напомним, что Европейской гимнастикой руководит Фарид Гаибов, который в 2006-2017 годы был генсеком ФГА.

Очередное заседание Генассамблеи организации состоится в декабре 2021 года в португальском городе Альбуфейра.