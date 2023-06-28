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Европейские игры: Азербайджанский бадминтонист после трех побед вышел в 1/8 финала

Европейские игры: Азербайджанский бадминтонист после трех побед вышел в 1/8 финала Азербайджанский бадминтонист Эди Рески Двичайо одержал третью победу в групповом этапе III Европейских игр в Польше.
Индивидуальные
28 июня 2023 г. 17:47
Европейские игры: Азербайджанский бадминтонист после трех побед вышел в 1/8 финала

Азербайджанский бадминтонист Эди Рески Двичайо одержал третью победу в групповом этапе III Европейских игр в Польше.

Как сообщает Report, спортсмен в индивидуальном выступлении одержал победу над украинцем Данило Боснюком.

25-летний спортсмен в первых двух встречах обыграл своего соперника со счетом 2:1, в последней встрече - со счетом 2:0.

Эди Рески Двичайо вышел в 1/8 финала. Свою встречу в этом раунде он проведет 29 июня.

Ранее азербайджанская спортсменка Кейша Фатима Захра также вышла в 1/8 финала.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa Oyunları: Daha bir badmintonçu ardıcıl üç qələbə ilə 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB

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