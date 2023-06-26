Европейские игры: Азербайджан опустился еще на шесть позиций в медальном зачете

Число медалей, завоеванных азербайджанскими спортсмена на проходящих в Польше III Европейских играх, осталось неизменным после шестого дня соревнований.

Число медалей, завоеванных азербайджанскими спортсмена на проходящих в Польше III Европейских играх, осталось неизменным после шестого дня соревнований.

Как передает Report , страна опустилась еще на шесть позиций в общем рейтинге, имея в активе две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, и установилась на 21-й строчке.

Первая тройка лидеров в медальном зачете осталась неизменной. Первое место продолжает занимать Испания (17 золотых, 9 серебряных, 10 бронзовых), вторым идет Италия (15 золотых, 17 серебряных, 21 бронзовая), замыкает тройку Украина (11 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).

На сегодня медали завоевали 39 стран.

Отметим, что сборная Азербайджана завоевала медали в 2-х видах спорта - каратэ (2 золота, 1 бронза) и тхэквондо (1 серебро, 1 бронза).