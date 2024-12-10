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Евгения Виляева: Надеемся, в будущем азербайджанские судьи добьются еще лучших результатов

Евгения Виляева: Надеемся, в будущем азербайджанские судьи добьются еще лучших результатов Судья сборной Азербайджана по художественной гимнастике Евгения Виляева выразила надежду на лучшие результаты представителей страны в будущем.
Индивидуальные
10 декабря 2024 г. 11:35
Евгения Виляева: Надеемся, в будущем азербайджанские судьи добьются еще лучших результатов

Судья сборной Азербайджана по художественной гимнастике Евгения Виляева выразила надежду на лучшие результаты представителей страны в будущем.

Об этом она сказала Report, комментируя высокие результаты на межконтинентальных судейских курсах олимпийского периода 2025-2028 годов, проводимых Международной федерацией гимнастики в швейцарской Лозанне.

Виляева отметила, что судьи очень серьезно готовились к курсам: "Мы понимали ответственность, старались сделать все, что в наших силах, чтобы показать себя с лучшей стороны, и очень довольны результатом".

Она также рассказала, что федерация намерена подготовить сборную к предстоящему сезону, а судьи будут готовиться к соревнованиям в соответствии с новыми правилами художественной гимнастики.

Отметим, что азербайджанским судьям по художественной гимнастике впервые в истории присвоена первая категория. Евгения Виляева завоевала 1-й разряд в групповых движениях и 2-й разряд в индивидуальной программе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın gimnastika hakimi: "Ümid edirik ki, gələcəkdə nəticələrimiz daha yaxşı olacaq"

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