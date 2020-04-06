Еще один Кубок мира в Баку могут отложить

Запланированный в Баку Кубок мира по пулевой и стендовой стрельбе может быть отложен.

Об этом Report сообщил вице-президент Федерации стрельбы Азербайджана и главный тренер сборной по стендовой стрельбе Хафиз Джафаров.

По его словам, пока от Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) не поступало официальной информации: "Сейчас ни одна страна не проводит соревнований. Возможно, и мы изменим дату. Мы готовы организовать Кубок мира, в стрелковом комплексе идут большие работы по подготовке. Однако сейчас люди не могут покинуть свои дома. Вероятно, Кубок мира будет отложен".

Х.Джафаров сообщил, что они поступят так, как решит государство: "Если такое произойдет, мы изменим дату соревнований".

Кубок мира в Баку планировалось провести 22 июня – 3 июля.