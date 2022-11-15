Еще один азербайджанский тяжелоатлет завоевал медаль на международном турнире

Еще один азербайджанский тяжелоатлет завоевал медаль на международном турнире в Анкаре, посвященном памяти трехкратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Наима Сулейманоглу.

Еще один азербайджанский тяжелоатлет завоевал медаль на международном турнире в Анкаре, посвященном памяти трехкратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Наима Сулейманоглу.

Как сообщили Report в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, выступающий в весовой категории до 67 кг Техран Мамедов поднял 126 кг в рывке и поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

Спортсмен поднял в толчке 147 кг и занял 4-е место с результатом 273 кг (126+147).

Ранее среди женщин Назиля Исмаилова завоевала три бронзовые медали.

Отметим, что в соревнованиях, которые продлятся до 17 ноября, участвуют 72 спортсмена из 16 стран.