Еще один азербайджанский каратист вышел в финал чемпионата Европы

Азербайджанский пара-каратист Сахиб Ахадов на чемпионате Европы в Испании завоевал путевку в финал.

Как сообщает Report, опередивший соперников из Молдовы и России в группе из слабовидящих каратистов С.Ахадов с 39,94 баллами стал лидером группы. Сегодня в решающей встрече его соперником станет грузин Звиади Васадзе.

Отметим, что и Рафаэль Агаев (75 кг) вышел в финал чемпионата Европы. Сегодня в решающей встрече его соперником станет итальянец Луиджи Буса. Борьбу за бронзовые медали будут вести Нурана Алиева (50 кг), Асиман Гурбанлы (+84 кг) и Роман Гейдаров (в ката).

Напомним, что Рафаэль Агаев 5 раз становился чемпионом мира, 11 раз - чемпионом Европы, а также победителем I Европейских игр "Баку 2017" и IV Исламских игр.