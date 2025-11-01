Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Индивидуальные
    • 01 ноября, 2025
    • 21:39
    Еще один азербайджанский дзюдоист взял золото чемпионата Европы

    Азербайджанский дзюдоист Кянан Насибов (+100 кг) стал победителем чемпионата Европы U-23, проходившего в молдавской столице Кишиневе.

    Как сообщает Report, в финале он одолел поляка Якуба Сордили.

    Омер Раджабли (81 кг) уступил в финале итальянцу Мануэлю Парлати, завоевав серебряную медаль.

    В свою очередь, Аслан Коцоев (90 кг) одержал победу над Вугаром Талыбовым в поединке за третье место.

    Отметим, что днем ранее азербайджанский дзюдоист Ислам Рагимов (66 кг) завоевал золотую медаль ЧЕ.

