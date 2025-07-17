Еще один азербайджанский боксер завоевал медаль на чемпионате Европы

Еще один азербайджанский боксер завоевал медаль на чемпионате Европы среди юниоров в городе Нови-Пазар (Сербия).

Еще один азербайджанский боксер завоевал медаль на чемпионате Европы среди юниоров в городе Нови-Пазар (Сербия).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Азербайджана, в финале Сафдар Мамедзаде (+80 кг) встретился с россиянином Богданом Смолкиным.

Поединок завершился победой соперника со счетом 3:2 (26:30, 28*:28, 28*:28, 26:30, 29:27), и азербайджанский боксер довольствовался серебряной медалью.

Тем самым сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы с 1 золотой, 4 серебряными и 8 бронзовыми медалями, заняв 3-е место в командном зачете.

Отметим, что ранее титул чемпионки Европы завоевала Амина Таги (50 кг). Джамиля Мурадлы (52 кг), Фидан Бакарова (63 кг), Сяма Аббасова (66 кг) завоевали серебро, а Гардаш Рагимов (46 кг), Мухаммед Расулов (50 кг), Рауль Гейдарлы (54 кг), Шахин Асланов (60 кг), Хагверди Гасанов (63 кг), Айлин Назарова (46 кг), Гюляр Гусейнова (48 кг) и Захра Мамедова (54 кг) завоевали бронзовые медали.