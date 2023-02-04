Еще два азербайджанских боксера одержали победу на турнире в Марокко

Еще два азербайджанских боксера перешли в очередной этап на первом турнире серии "Золотой пояс" в Марокко.

Еще два азербайджанских боксера перешли в очередной этап на первом турнире серии "Золотой пояс" в Марокко.

Как сообщили Report в федерации бокса, в 1/8 финала Тайфур Алиев (60 кг) встретился с Каримом Абдуллой (Мали).

Одолев соперника со счетом 5:0 (30:25, 29:27, 29:27, 29:27, 29:27) Т.Алиев вышел в 1/4 финала, где его противником будет россиянин Всеволод Шумков.

Бронзовый призер чемпионата мира Сархан Алиев, выступающий в весовой категории 71 кг, в первом поединке одолел со счетом 4:1 (30:27, 29:28, 30:27, 28:29, 30:26) Сарохатуа Лумбантобинга (Индонезия). В четвертьфинале он померится силами с Алимами Кристианом Томасом (Сьерра-Леоне).

Отметим, что на третий день соревнований Мурад Аллахвердиев (80 кг) встретится с Имамом Хатаевым (Россия), а Миршариф Кязымзаде (75 кг) с Давидом Мвенекабве (Конго).

Ранее победу на турнире одержал Наби Искендеров (67 кг).