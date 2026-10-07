Еще четыре дзюдоиста Азербайджана выступят сегодня на чемпионате мира в Баку
- 07 октября, 2026
- 09:48
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Еще четыре представителя Азербайджана сегодня начнут выступление на чемпионате мира по дзюдо в Баку.
Как сообщает Report, на татами выйдут Ханна Зайцева (до 63 кг), Вюсал Галандарзаде, Зелим Цкаев и Омар Раджабли (все - до 81 кг).
Зайцева в 1/16 финала встретится с победительницей поединка Пэй Чунь Юань (Китайский Тайбэй) - Анна Криза (Венгрия).
Галандарзаде в 1/32 финала будет противостоять представитель Болгарии Христо Валков.
Соперником Цкаева в 1/16 финала станет победитель встречи Тимоти Меувсен (ЮАР) - Виктор Стерпу (Молдова). Раджабли на той же стадии встретится с победителем поединка Сибгатулла Араб (IRT) - Махамаду Дукара (Мали).
Отборочные поединки начнутся в 10:30, финальный блок - в 18:00.
Чемпионат мира проходит на Национальной арене гимнастики и завершится 11 октября. Ранее золотую медаль завоевал Ахмед Юсифов (до 60 кг), бронзовую - Рашид Мамедалиев (до 73 кг).