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    Еще четыре дзюдоиста Азербайджана выступят сегодня на чемпионате мира в Баку

    Индивидуальные
    • 07 октября, 2026
    • 09:48
    Еще четыре дзюдоиста Азербайджана выступят сегодня на чемпионате мира в Баку

    Еще четыре представителя Азербайджана сегодня начнут выступление на чемпионате мира по дзюдо в Баку.

    Как сообщает Report, на татами выйдут Ханна Зайцева (до 63 кг), Вюсал Галандарзаде, Зелим Цкаев и Омар Раджабли (все - до 81 кг).

    Зайцева в 1/16 финала встретится с победительницей поединка Пэй Чунь Юань (Китайский Тайбэй) - Анна Криза (Венгрия).

    Галандарзаде в 1/32 финала будет противостоять представитель Болгарии Христо Валков.

    Соперником Цкаева в 1/16 финала станет победитель встречи Тимоти Меувсен (ЮАР) - Виктор Стерпу (Молдова). Раджабли на той же стадии встретится с победителем поединка Сибгатулла Араб (IRT) - Махамаду Дукара (Мали).

    Отборочные поединки начнутся в 10:30, финальный блок - в 18:00.

    Чемпионат мира проходит на Национальной арене гимнастики и завершится 11 октября. Ранее золотую медаль завоевал Ахмед Юсифов (до 60 кг), бронзовую - Рашид Мамедалиев (до 73 кг).

    Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha dörd cüdoçusu bu gün tatamiyə çıxacaq
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