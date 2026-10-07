Еще четыре дзюдоиста Азербайджана выступят сегодня на чемпионате мира в Баку

Еще четыре представителя Азербайджана сегодня начнут выступление на чемпионате мира по дзюдо в Баку.

Как сообщает Report, на татами выйдут Ханна Зайцева (до 63 кг), Вюсал Галандарзаде, Зелим Цкаев и Омар Раджабли (все - до 81 кг).

Зайцева в 1/16 финала встретится с победительницей поединка Пэй Чунь Юань (Китайский Тайбэй) - Анна Криза (Венгрия).

Галандарзаде в 1/32 финала будет противостоять представитель Болгарии Христо Валков.

Соперником Цкаева в 1/16 финала станет победитель встречи Тимоти Меувсен (ЮАР) - Виктор Стерпу (Молдова). Раджабли на той же стадии встретится с победителем поединка Сибгатулла Араб (IRT) - Махамаду Дукара (Мали).

Отборочные поединки начнутся в 10:30, финальный блок - в 18:00.

Чемпионат мира проходит на Национальной арене гимнастики и завершится 11 октября. Ранее золотую медаль завоевал Ахмед Юсифов (до 60 кг), бронзовую - Рашид Мамедалиев (до 73 кг).