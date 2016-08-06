​Еще 9 азербайджанских спортсменов присоединятся к борьбе в Рио-2016

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Во второй день XXXI летних Олимпийских игр к борьбе присоединятся еще 9 азербайджанских спортсменов.

Как сообщает Report, в Рио-де-Жанейро спортсмены будут участвовать в соревнованиях по шоссейному велосипеду, спортивной гимнастике, боксу, академической гребле и стрельбе.

У дзюдоиста Орхана Сафарова есть все шансы завоевать первую медаль. Сегодня также станут известны окончательные результаты Максима Аверина (шоссейный велосипед) и Руслана Лунева (стрельба).

Программа дня:

Шоссейный велосипед

Финал. 16:30 - 23:10. Максим Аверин

Дзюзо

Отборочный этап. 17:00 - 20:00. 1/16 финала. Орхан Сафаров - Хуан Постигос (Перу).

Полуфинал и финал. 22:30 - 01:10

Спортивная гимнастика

I классификационный раунд. 17:30 - 20:00, 21:30 - 24:00. 01:30 - 04:00. Олег Степко, Павел Пахнюк

Бокс

1/16 финала. 24:00. Руфат Гусейнов - Матиас Хамуньела (Намибия)

Академическая гребля

Отборочный заплыв. 18:30. Александр Александров - Борис Етов. Заплыв на дистанции 2 000 метров двойки парной (M2X)

Стрельба

Финал. 20:00 - 23:30. Руслан Лунев. 10 метров, стрельба из пневматического пистолета.

Отметим, что сегодня в соревнованиях по стрельбе из лука выступит первая представительница Азербайджана Ольга Сенюк. Соревнования продлятся с 20:00 до 22:00.