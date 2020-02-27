Еще два азербайджанских пловца получили лицензию на паралимпийские игры

Еще два азербайджанских спортсмена получили право на участие в Летних паралимпийских играх Токио-2020.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национального паралимпийского комитета, соблюдая гендерное равенство, а также учитывая результаты азербайджанских пловцов, Международный паралимпийский комитет выделил по данному виду спорта еще две лицензии.

Их обладателями стали попавшая в десятку в мировом рейтинге пловчиха Дана Шандыбина и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в Лондоне Вели Исрафилов.