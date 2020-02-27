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Еще два азербайджанских пловца получили лицензию на паралимпийские игры

Еще 2 азербайджанских пловца получили лицензию на паралимпийские игры

Еще два азербайджанских спортсмена получили право на участие в Летних паралимпийских играх Токио-2020.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национального паралимпийского комитета, соблюдая гендерное равенство, а также учитывая результаты азербайджанских пловцов, Международный паралимпийский комитет выделил по данному виду спорта еще две лицензии. 

Их обладателями стали попавшая в десятку в мировом рейтинге пловчиха Дана Шандыбина и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в Лондоне Вели Исрафилов. 

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