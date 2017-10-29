Энтони Джошуа досрочно победил Такаму в супертяжелом весе и сохранил пояс чемпиона мира по боксу

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Чемпион мира в супертяжёлом весе по двум основным версиям — Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF), британский боксёр Энтони Джошуа, успешно защитил принадлежащие ему титулы, досрочно одержав победу над французом камерунского происхождения Карлосом Такамом.

Бой состоялся в Кардиффе на стадионе "Миллениум", который вмещает 75 000 зрителей.

Как сообщает Report, в четвёртом раунде поединка, Джошуа отправил соперника в нокдаун, а в десятой трёхминутке рефери в ринге остановил бой ввиду большого преимущества британца.

Победа над Такамом стала двадцатой в профессиональной карьере Джошуа, и все они были одержаны чемпионом мира досрочно.

Интересно, что изначально Джошуа должен был провести бой с Кубратом Пулевым, но болгарин получил травму на тренировке. В результате организаторы быстро нашли замену в лице Карлоса Такама.

Энтони Джошуа родился 15 октября 1989 года в Уотфорде (Великобритания). Чемпионом мира по версии IBF Джошуа стал в апреле 2016 года, когда нокаутировал во втором раунде Чарльза Мартина. Добрал поясов в апреле нынешнего года, победив техническим нокаутом в одиннадцатом раунде Владимира Кличко. Это была первая защита Джошуа.

Карлос Такам родился 6 декабря 1980 года в Дуале (Камерун). На профессиональном ринге провел 39 боев – 35 побед (27 нокаутом), три поражения и одна ничья. Это был первый бой Такама за пояс чемпиона мира.