Эмин Джафаров: Наши стрелки сегодня показали хорошие результаты

Азербайджанские стрелки продемонстрировали сегодня на III Играх СНГ очень хорошие результаты.

Как сообщает корреспондент Report из Габалы, об этом журналистам заявил генсек Федерации стрельбы Азербайджана Эмин Джафаров.

Представитель федерации выразил надежду, что стрелки покажут более высокие результаты.

"Сегодняшние результаты очень хорошие. Мы готовились к соревнованиям с начала года. В основном выступают наши молодые спортсмены, члены сборной. Вчера и сегодня наши спортсмены уже завоевали 3 медали. Поздравляю всех. Уверен, что в следующие дни они также завоюют медали", - подчеркнул он.

Отметим, что представляющие Азербайджан в стендовой борьбе Нармин Джафарова и Муртаза Новрузлу сегодня завоевали серебро III Игр СНГ.