İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Emin Cəfərov: "Atıcıların bugünkü nəticələri çox yaxşı oldu"

    Fərdi
    • 29 sentyabr, 2025
    • 18:05
    Emin Cəfərov: Atıcıların bugünkü nəticələri çox yaxşı oldu

    III MDB Oyunlarında Azərbaycan atıcılarının bugünkü nəticələri çox yaxşı olub.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, bunu Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının baş katibi Emin Cəfərov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, daha yaxşı nəticələrə ümid etdiyini söyləyib:

    "Bugünkü nəticələr çox yaxşıdır. İlin əvvəlindən yarışlara hazırlaşmışdıq. Burada əsasən gənc idmançılarımız, yığma üzvləri çıxış edirlər. Artıq 3 medal qazanmışıq. Hər kəsi təbrik edirəm. İnanıram ki, növbəti günlərdə də medal qazanacaqlar".

    Qeyd edək ki, bu gün Nərmin Cəfərova və Mürtəza Novruzlu stend atıcılığı üzrə yarışda gümüş medal qazanıblar. Atıcılıq yarışlarına oktyabrın 1-də yekun vurulacaq.

    III MDB Oyunları Azərbaycan Atıcılıq Federasiyası Emin Cəfərov
    Эмин Джафаров: Наши стрелки сегодня показали хорошие результаты

    Son xəbərlər

    19:12

    Toğrul Əsgərov: "Gəncədə lll MDB Oyunlarının təşkili qürurverici hissdir"

    Fərdi
    19:10

    Andrey Yermak: Ukrayna ABŞ ilə dərhal dörd saziş bağlamağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:01

    Elm və təhsil naziri: Azərbaycan universitetlərində tədris proqramları mütləq yenilənməlidir

    Elm və təhsil
    18:56

    Emin Əmrullayev: Uşaqlara səhv etmək və fikirlərini sərbəst ifadə etmək imkanı verməliyik

    Elm və təhsil
    18:53

    Azərbaycan atıcısı: "Hədəfim qızıl medal qazanmaqdır"

    Fərdi
    18:48

    Azərbaycanda ictimai nəqliyyatın iqtisadi reallıqları və regional müqayisədə mövqeyi

    İnfrastruktur
    18:48

    Nazir: Statistik göstəricilərə görə hər üç şagirddən biri minimal savadlılıq tələblərini ödəmir

    Elm və təhsil
    18:43

    Çips məhsulu partiyalarında uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    18:41
    Video

    Azərbaycanın daha bir samboçusu medal qazanıb - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti