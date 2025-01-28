Эмиль Сеидов: Успех Land of Fire на Кубке мира подтверждает развитие традиций поло в Азербайджане

Успешное выступление на Кубке мира по снежному поло в Санкт-Морице (Швейцария) команды Azerbaijan - Land of Fire еще раз подтверждает, что наша страна сохраняет и развивает традиции поло и продвигает их на международном уровне.

Успешное выступление на Кубке мира по снежному поло в Санкт-Морице (Швейцария) команды Azerbaijan - Land of Fire еще раз подтверждает, что наша страна сохраняет и развивает традиции поло и продвигает их на международном уровне.

Об этом сказал Report генеральный секретарь Федерации конного спорта Азербайджана Эмиль Сеидов.

"Команда Land of Fire заняла второе место на данном турнире, и уже в третий раз участвует в Кубке мира. Этот турнир, являясь первым турниром по поло на снегу, является одним из самых престижных спортивных мероприятий в мире. Соревнование, организованное на специальном снежном поле на замерзшем озере Санкт-Мориц, отличается как высоким уровнем спортивной борьбы, так и зимней спортивной атмосферой",- сказал он.

Сеидов отметил, что команда, став чемпионом два раза подряд в турнирах 2022 и 2023 годов, еще раз продемонстрировала силу Азербайджана в этом виде спорта.

"В этом году команда успешно дошла до финала, где встретилась с сильной швейцарской командой The Kusnacht Practice. В трудной и напряженной борьбе, несмотря на высокую производительность нашей команды, игра закончилась со счетом 5:4,5 в пользу соперника. Во главе с капитаном команды Эльчином Джамаллы наши игроки продемонстрировали профессионализм на протяжении всего турнира", - сказал Сеидов.