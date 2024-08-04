Эльнур Мамедли: Мы вынудили французов стоя слушать гимн Азербайджана

Мы вынудили французов стоя слушать гимн Азербайджана.
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"Мы горды, что вынудили французов стоя слушать наш гимн, смотреть, как наш флаг поднимается в Париже. Это большое достижение. Впервые в истории два азербайджанских дзюдоиста завоевали на Олимпиаде золотые медали. За этим успехом стоят Министерство молодежи и спорта, Федерация дзюдо, тренеры и врачи. Мы все работали вместе, чтобы добиться этого успеха", - сказал Э.Мамедли.
Напомним, что дзюдоисты Хидаев Гейдаров и Зелим Коцоев, завоевавшие золотые медали на XXXIII Летних Олимпийских играх в столице Франции Париже, а также другие члены сборной сегодня вернулись на родину.