Эльнур Мамедли: Мы вынудили французов стоя слушать гимн Азербайджана

Мы вынудили французов стоя слушать гимн Азербайджана.

Мы вынудили французов стоя слушать гимн Азербайджана.

Как передает Report , об этом журналистам заявил в Международном аэропорту Гейдар Алиев вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана, олимпийский чемпион 2008 года Эльнур Мамедли после возвращения из Парижа, где азербайджанские дзюдоисты завоевали на XXXIII Летних Олимпийских играх две золотые медали.

"Мы горды, что вынудили французов стоя слушать наш гимн, смотреть, как наш флаг поднимается в Париже. Это большое достижение. Впервые в истории два азербайджанских дзюдоиста завоевали на Олимпиаде золотые медали. За этим успехом стоят Министерство молодежи и спорта, Федерация дзюдо, тренеры и врачи. Мы все работали вместе, чтобы добиться этого успеха", - сказал Э.Мамедли.

Напомним, что дзюдоисты Хидаев Гейдаров и Зелим Коцоев, завоевавшие золотые медали на XXXIII Летних Олимпийских играх в столице Франции Париже, а также другие члены сборной сегодня вернулись на родину.