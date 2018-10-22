Елизавета Лузан: Горжусь, что привезла в Азербайджан золотую медаль

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ "Мое соревнование прошло очень хорошо. Я доволен, что занял второе место".

Как сообщает Report, об этом сказал завоевавший серебряную медаль на III летних юношеских Олимпийских играх в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, азербайджанский тяжелоатлет Тарменхан Бабаев.

Выступающий в весовой категории 85 кг 16-летний спортсмен сказал, что этим результатом порадовал сборную и весь Азербайджан. Бабаев выразил уверенность, что и в дальнейшем будет добиваться хороших результатов: "Моя основная цель – завоевать золотую медаль на Летних олимпийских играх в столице Японии, Токио. Я благодарен всем моим тренерам, работавшим со мной людям".

Завоевавший в Буэнос-Айресе бронзовую медаль тхэквондист Джавад Агаев (63 кг) выразил сожаление по поводу проигрыша в полуфинале.

Другой бронзовый призер соревнования Нурлан Сафаров (60 кг) сказал, что его надежды на чемпионство не оправдались из-за допущенных во время боев ошибок.

Художественная гимнастка, завершившая олимпиаду в составе смешанной команды Международного олимпийского комитета, Елизавета Лузан отметила, что старалась хорошо выступить и принести команде пользу: "Я не допустила никаких серьезных ошибок. Я горжусь, что привезла в Азербайджан золотую медаль".

Тренер юной атлетки Мариана Васильева отметила, что азербайджанская гимнастка впервые завоевала медаль на Олимпиаде: "Это первый шаг для наших подростков, очень важное достижение для нашей федерации. Я выражаю благодарность президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой. Она всегда нас поддерживает".