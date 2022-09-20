Эльхан Мамедов: Сборная хорошо выступила на чемпионате Европы

Наша сборная отлично выступила на чемпионате Европы по дзюдо среди молодежи в Праге (Чехия).

Наша сборная отлично выступила на чемпионате Европы по дзюдо среди молодежи в Праге (Чехия).

Об этом в заявлении Report сообщил главный тренер молодежной сборной Азербайджана по дзюдо Эльхан Мамедов.

«Я хочу поговорить о финальных матчах. Они показали очень хорошую борьбу. Ни один из наших 4-х спортсменов, вышедших в финал, выиграл все 5 матчей, не отдав соперникам ни одного очка. Это говорит о физической и тактической подготовке команды", - подчеркнул Мамедов.

Главный тренер добавил, что сборная очень хорошо подготовилась к соревнованиям. «Международные сборы прошли в Польше, Турции и Хорватии. Поэтому наша сборная была готова к этому соревнованию, слава богу, результаты были очень хорошие», - подчеркнул он.