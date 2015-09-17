​Эльман Рустамов поддержал участвующих в Кубке мира азербайджанских шахматистов

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В Баку стартует 1/16 финала Кубка мира по шахматам.

Как сообщили Report в пресс-службе соревнований, сегодня президент Федерации шахмат Азербайджана Эльман Рустамов посетил отель "Fairmont", где проходят соревнования, и поддержал продолжающих борьбу Теймура Раджабова, Шахрияра Мамедъярова и Гадира Гусейнова.

Т.Раджабов встречается с россиянином Петером Свидлером, Г.Гусейнов - с китайцем Динг Лиреном, а Ш.Мамедъяров - с Сетураманом С.П. из Индии.

Отметим, что Кубок мира с призовым фондом в 1.6 млн. долларов завершится 5 октября.