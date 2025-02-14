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Экс-главу Федерации тенниса Франции осудили на 10 лет

Экс-главу Федерации тенниса Франции осудили на 10 лет Бывший президент Федерации тенниса Франции (FFT) Жан‑Пьер Дартевель приговорен к 10 годам тюремного заключения по делу об изнасиловании несовершеннолетней теннисистки.
Индивидуальные
14 февраля 2025 г. 15:53
Экс-главу Федерации тенниса Франции осудили на 10 лет

Бывший президент Федерации тенниса Франции (FFT) Жан‑Пьер Дартевель приговорен к 10 годам тюремного заключения по делу об изнасиловании несовершеннолетней теннисистки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Le Parisien.

Суд признал Дартевеля виновным в совершении "насильственных действий" в период с сентября 2016 года по март 2018‑го, когда жертве было от 17 до 19 лет.

Государственный обвинитель подчеркнул, что 74‑летний Дартевель за три дня судебных разбирательств не выразил раскаяния в содеянном. Дартевель намерен подать апелляцию.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Tennis Federasiyasının keçmiş prezidenti 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

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