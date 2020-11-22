Дзюдоисты Азербайджана заняли четвертое место в Чемпионате Европы

Завершился чемпионата Европы по дзюдо в чешской столице Праге.

Завершился чемпионата Европы по дзюдо в чешской столице Праге.

Как передает Report, азербайджанские дзюдоисты завоевали 5 медалей на чемпионате Европы.

В последний день чемпионата еще три азербайджанских дзюдоиста завоевали медали. Ирина Киндзерская (+78 кг) завоевала серебряную медаль, а Мамедали Мехтиев (90 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) завоевали бронзовые медали.

Напомним, что в предыдущие дни чемпионата Орхан Сафаров (66 кг) завоевал золотую медаль, а Рустам Оруджев (73 кг) - бронзовую.

Отметим, что в Чемпионате Европы по дзюдо приняли участие 345 спортсменов из 40 стран Европы. По итогам Чемпионата сборная Азербайджана заняла четвертое место после Франции, России и Грузии.