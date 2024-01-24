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Дзюдоистка сборной Азербайджана не примет участие в Гран-при из-за травмы

Дзюдоистка сборной Азербайджана не примет участие в Гран-при из-за травмы Член сборной Азербайджана по дзюдо Лейла Алиева (48 кг) из-за травмы не примет участие в Гран-при в португальском Одивелаше.
Индивидуальные
24 января 2024 г. 14:49
Дзюдоистка сборной Азербайджана не примет участие в Гран-при из-за травмы

Член сборной Азербайджана по дзюдо Лейла Алиева (48 кг) из-за травмы не примет участие в Гран-при в португальском Одивелаше.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо Азербайджана.

Получившая легкую травму 26-летняя дзюдоистка не будет участвовать в соревнованиях по решению тренерского штаба и медицинского персонала.

Азербайджан на Гран-при будут представлять 16 дзюдоистов: в женских соревнованиях - Кёнуль Алиева (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева, Айдан Велиева (обе - 52 кг), Фидан Ализаде и Ачелия Топрак (обе - 57 кг), в мужских - Балабей Агаев, Туран Байрамов (оба - 60 кг), Яшар Наджафов, Кямран Сулейманов (оба - 66 кг), Рашид Мамедалиев, Нурлан Османов (оба - 73 кг), Зелим Цкаев, Саид Моллаи (оба - 81 кг), Эльджан Гаджиев, Вугар Талыбов (оба - 90 кг) и Ушанги Кокаури (+ 100 кг).

Отметим, что Гран-при пройдет 26-28 января.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin cüdoçusu zədə səbəbindən Qran-priyə qatılmayacaq

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