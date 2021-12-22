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Дзюдоист Эльмар Гасымов вернулся в состав сборной Азербайджана

Дзюдоист Эльмар Гасымов вернулся в состав сборной Азербайджана Дзюдоист, серебряный призёр Олимпийских игр 2016, участник Олимпийских игр 2012, двукратный чемпион Азербайджана Эльмар Гасымов вернулся в состав сборной Азербайджана.
Индивидуальные
22 декабря 2021 г. 13:08
Дзюдоист Эльмар Гасымов вернулся в состав сборной Азербайджана

Дзюдоист, серебряный призёр Олимпийских игр 2016, участник Олимпийских игр 2012, двукратный чемпион Азербайджана Эльмар Гасымов вернулся в состав сборной Азербайджана.

Об этом Report сообщил сам 31-летний спортсмен.

Опытный дзюдоист отметил, что в настоящее время вместе со сборной находится на тренировочном сборе в Гёйгёльском Олимпийском комплексе.

Свое возвращение в сборную он связал со сменой руководства Азербайджанской федерации дзюдо: "К руководству пришли нормальные люди. У нас хорошие тренеры. В федерации заверили, что все будет хорошо".

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Версия на азербайджанском языке Elmar Qasımov yenidən Azərbaycan millisinə qayıdıb

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