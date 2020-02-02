​Джокович в рекордный, восьмой раз выиграл Australian Open

Первый в сезоне турнир серии Большого шлема, Открытый чемпионат Австралии, завершился победой сербского теннисиста Новака Джоковича в мужском одиночном разряде.

Как передает Report, в напряженном пятисетовом матче он переиграл австрийца Доминика Тима, в рекордный восьмой раз в карьере завоевав титул на Australian Open. Ближайшим преследователем Джоковича по количеству побед в Австралии является швейцарец Роджер Федерер (6), которого он обыграл в полуфинале, у женщин 11 раз турнир выигрывала австралийка Маргарет Корт.