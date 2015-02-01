Джокович в пятый раз выиграл Australian Open

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии в одиночном мужском разряде. В финале соревнований серб в четырех сетах переиграл британца Энди Маррея — 7:6, 6:7, 6:3, 6:0.

Игра продлилась 3 часа 39 минут. Джокович восемь раз подал навылет и совершил одну двойную ошибку, Маррей сделал десять эйсов и допустил три ошибки.

Во время второго сета игра прерывалась из-за выбежавших на корт болельщиков, передает Report со ссылкой на портал Lenta.Ru.

Сербский теннисист стал пятикратным победителем Australian Open в одиночном разряде и девятикратным победителем турниров серии "Большого шлема". Ранее Джокович выигрывал соревнования в Австралии в 2008, 2011, 2012 и 2013 годах. Маррей в четвертый раз проиграл в финале первого в сезоне турнира "Большого шлема", при этом трижды его соперником был Джокович.

Общий призовой фонд соревнований составляет 14,4 млн. долларов. Победитель получит 3,1 млн., финалист — 1,55 млн.

В женском одиночном разряде победительницей стала американская теннисистка Серена Уильямс. В финале, прошедшем 31 января, первая ракетка мира обыграла россиянку Марию Шарапову.