Джамал Хилл поделился впечатлениями о Баку перед турниром UFC

Джамал Хилл поделился впечатлениями о Баку перед турниром UFC

Американский боец UFC Джамал Хилл поделился своими впечатлениями об Азербайджане и ожиданиями от предстоящего в Баку международного турнира.

Как сообщает Report, Хилл подчеркнул, что красота азербайджанской столицы произвела на него большое впечатление.

"Город очень красив. Гостеприимство на высшем уровне. Меня ждет тяжелый бой. Однако я думаю только о победе. Я всесторонне подготовился к поединку", - сказал он на пресс-конференции в рамках турнира.

Отметим, что турнир UFC Fight Night состоится 21 июня в Бакинском кристальном зале. В главном бою вечера Джамал Хилл встретится со своим соотечественником Халилом Раунтри.