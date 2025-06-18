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Джамал Хилл поделился впечатлениями о Баку перед турниром UFC

Джамал Хилл поделился впечатлениями о Баку перед турниром UFC Джамал Хилл поделился впечатлениями о Баку перед турниром UFC
Индивидуальные
18 июня 2025 г. 15:40
Джамал Хилл поделился впечатлениями о Баку перед турниром UFC

Американский боец UFC Джамал Хилл поделился своими впечатлениями об Азербайджане и ожиданиями от предстоящего в Баку международного турнира.

Как сообщает Report, Хилл подчеркнул, что красота азербайджанской столицы произвела на него большое впечатление.

"Город очень красив. Гостеприимство на высшем уровне. Меня ждет тяжелый бой. Однако я думаю только о победе. Я всесторонне подготовился к поединку", - сказал он на пресс-конференции в рамках турнира.

Отметим, что турнир UFC Fight Night состоится 21 июня в Бакинском кристальном зале. В главном бою вечера Джамал Хилл встретится со своим соотечественником Халилом Раунтри.

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Версия на английском языке Jamahal Hill shares impressions of Baku ahead of UFC tournament

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