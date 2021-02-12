Двукратный чемпион "Формулы-1" попал под машину

Двукратного чемпиона "Формулы-1" испанца Фернандо Алонсо сбила машина

Двукратного чемпиона "Формулы-1" испанца Фернандо Алонсо сбила машина.

Как передает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, гонщика сбил автомобиль во время велотренировки недалеко от швейцарского города Лугано. 39-летний испанец доставлен в больницу. У спортсмена подозрение на переломы. Алонсо рискует пропустить начало сезона в "Формуле-1".

В команде гонщика "Альпин" отметили, что Алонсо чувствует себя хорошо. Спортсмену предстоит дополнительное обследование.

Алонсо провел в "Формуле-1" 17 сезонов и выступал за команды Minardi, Renault, McLaren и Ferrari. Он побеждал в чемпионате дважды: в 2005 и 2006 годах.