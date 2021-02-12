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Двукратный чемпион "Формулы-1" попал под машину

Двукратный чемпион "Формулы-1" попал под машину Двукратного чемпиона "Формулы-1" испанца Фернандо Алонсо сбила машина
Индивидуальные
12 февраля 2021 г. 02:34
Двукратный чемпион Формулы-1 попал под машину
Фернандо Алонсо

Двукратного чемпиона "Формулы-1" испанца Фернандо Алонсо сбила машина.

Как передает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, гонщика сбил автомобиль во время велотренировки недалеко от швейцарского города Лугано. 39-летний испанец доставлен в больницу. У спортсмена подозрение на переломы. Алонсо рискует пропустить начало сезона в "Формуле-1".

В команде гонщика "Альпин" отметили, что Алонсо чувствует себя хорошо. Спортсмену предстоит дополнительное обследование.

Алонсо провел в "Формуле-1" 17 сезонов и выступал за команды Minardi, Renault, McLaren и Ferrari. Он побеждал в чемпионате дважды: в 2005 и 2006 годах.

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