Двое азербайджанских борцов взяли золотые медали ЧЕ

Двое вольных борцов из Азербайджана завоевали "золото" на молодежном чемпионате Европы в немецком Дортмунде

Двое вольных борцов из Азербайджана завоевали "золото" на молодежном чемпионате Европы в немецком Дортмунде.

Как сообщает Report, Кянан Гейбатов (61 кг) в финале победил армянина Левона Микаэляна со счетом 8:5.

Джебраил Гаджиев (74 кг) в решающей схватке оказался сильнее представителя Турции Танера Гарипа (12:2). Еще один представитель нашей страны Айдын Ахмедов (125 кг) в финале уступил Лёве Геворгяну (Армения) и довольствовался серебром.

Отметим, что ранее другой азербайджанский "вольник" Туран Байрамов (75 кг) стал чемпионом Европы.