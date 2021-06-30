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Двое азербайджанских борцов взяли золотые медали ЧЕ

Двое азербайджанских борцов взяли золотые медали ЧЕ Двое вольных борцов из Азербайджана завоевали "золото" на молодежном чемпионате Европы в немецком Дортмунде
Индивидуальные
30 июня 2021 г. 22:28
Двое азербайджанских борцов взяли золотые медали ЧЕ

Двое вольных борцов из Азербайджана завоевали "золото" на молодежном чемпионате Европы в немецком Дортмунде.

Как сообщает Report, Кянан Гейбатов (61 кг) в финале победил армянина Левона Микаэляна со счетом 8:5.

Джебраил Гаджиев (74 кг) в решающей схватке оказался сильнее представителя Турции Танера Гарипа (12:2). Еще один представитель нашей страны Айдын Ахмедов (125 кг) в финале уступил Лёве Геворгяну (Армения) и довольствовался серебром.

Отметим, что ранее другой азербайджанский "вольник" Туран Байрамов (75 кг) стал чемпионом Европы.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Daha iki güləşçimiz qızıl medal qazandı

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