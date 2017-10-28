Два боксера из Азербайджана вышли в финал чемпионата Европы

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Стали известны имена финалистов чемпионата Европы по боксу.

Как передает Report, два азербайджанских боксера также вписали свои имена в ряды атлетов, которые примут участие в решающих поединках первенства Европы.

Так, один из подопечных Вагифа Ширинова, Амин Кушков в полуфинале одолел Ивана Папакина из Украины. Наш боксер в весовой категории до 75 кг. не оставил шансов своему сопернику - 5:0. В финале А.Кушков сразится с россиянином Даниэлем Тетеревым.

Успех Кушкова развил другой наш боксер Мухаммед Абдуллаев в весовой категории +91 кг. Победив нокаутом в двух предыдущих поединках, М. Абдуллаев нанес техническое поражение хорвату Йосипу Билетичу. В этот раз он нокаутировал соперника в 3-м раунде. Абдуллаев в финале сразится с Вагканом Наницаняном, представляющим Грецию.

Два других наших боксера не смогли преодолеть полуфинальный рубеж. Гасан Ибрагимов (49 кг.) уступил Сахилю Алахвердовому из Грузии, а Сурет Гараев (81 кг.) проиграл Руслану Колесниковому из России. Они завершили первенство с бронзовыми медалями.

Отметим, что финальные противостояния состоятся сегодня.