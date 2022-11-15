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Два азербайджанских шахматиста завоевали медали на чемпионате Европе

Два азербайджанских шахматиста завоевали медали на чемпионате Европе В турецкой Анталье завершился чемпионат Европы по шахматам среди различных возрастных групп.
Индивидуальные
15 ноября 2022 г. 11:04
Два азербайджанских шахматиста завоевали медали на чемпионате Европе

В турецкой Анталье завершился чемпионат Европы по шахматам среди различных возрастных групп.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, в соревновании среди мальчиков 12 лет Ахмед Хаган с 7 очками после 9 игр завоевал серебряную медаль.

В этой категории победителем оказался поляк Патрик Чеслак, обошедший соперника на пол очка.

В соревнованиях среди девочек 10 лет Лейла Мирзалиева набрала 7 очков и завоевала бронзовую медаль.

В целом в чемпионате Европе приняли участие около 1000 шахматистов из 46 стран.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki şahmatçısı Avropa çempionatında medal qazanıb

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