Два азербайджанских шахматиста завоевали медали на чемпионате Европе

В турецкой Анталье завершился чемпионат Европы по шахматам среди различных возрастных групп.
Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, в соревновании среди мальчиков 12 лет Ахмед Хаган с 7 очками после 9 игр завоевал серебряную медаль.
В этой категории победителем оказался поляк Патрик Чеслак, обошедший соперника на пол очка.
В соревнованиях среди девочек 10 лет Лейла Мирзалиева набрала 7 очков и завоевала бронзовую медаль.
В целом в чемпионате Европе приняли участие около 1000 шахматистов из 46 стран.