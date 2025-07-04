Два азербайджанских борца вышли в финал молодежного чемпионата Европы U-20 в Италии

На проходящем в Каорле (Италия) чемпионате Европы по вольной борьбе среди молодежи до 20 лет двое азербайджанских спортсменов вышли в финал.

На проходящем в Каорле (Италия) чемпионате Европы по вольной борьбе среди молодежи до 20 лет двое азербайджанских спортсменов вышли в финал.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую федерацию борьбы, в весовой категории до 57 кг Васиф Багиров одержал уверенные победы над турецким спортсменом Нуреттином Капала (туше) и венгром Кароли Баратой (10:0), выйдя в полуфинал. В поединке за выход в финал он уверенно победил молдаванина Иона Булгару со счётом 8:1. Таким образом, Багиров во второй раз подряд пробился в финал континентального первенства, где завтра встретится с грузином Никой Зангаладзе.

В весовой категории до 79 кг Мурадхан Омаров победил турка Хюсеина Кабакташа (5:2) и армянина Нарека Никогосяна (7:3), а затем легко разобрался с австрийцем Мухаммадом Иншапиевым в полуфинале (11:0). В финале он сразится с представителем Грузии Давитом Четчелашвили.

Другие борцы выступили менее удачно. Хаджи Керимов (65 кг), выиграв на старте у итальянца Алессандро Нини (4:3), уступил грузину Лазаре Куджараидзе туше в 1/4 финала. Исмаил Рагимли (70 кг) одержал победу над венгром Йожефом Тотом (10:0), но затем проиграл турку Ремзи Темуру (0:4).

Раван Мусаев (97 кг) выиграл у турка Ибрагима Бенекли (6:1), но в четвертьфинале проиграл грузину Константину Петриашвили (4:12). Поскольку грузинский спортсмен вышел в финал, Мусаев завтра поборется за бронзу с венгром Петером Шивновски.