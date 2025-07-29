Два азербайджанских борца вышли в финал чемпионата мира в Афинах

Два азербайджанских борца вышли в финал чемпионата мира U-17, проходящего в греческой столице Афинах.

Два азербайджанских борца вышли в финал чемпионата мира U-17, проходящего в греческой столице Афинах.

Report сообщает, что наш борец греко-римского стиля Хикмет Хагвердиев (51 кг) в дебюте уверенно победил румына Андрея Пелеана - 7:0.

Затем наш соотечественник не оставил шансов норвежцу Абу Бакару Сагая – 9:2. В полуфинале Хикмет также одержал победу в напряженной борьбе с кыргызом Исламом Курбановым – 4:3. Соперником Хагвердиева в финале будет узбек Отабек Турсунов.

Али Назаров (60 кг) в первом раунде одолел хорвата Роко Курича – 5:1. Наш борец одержал досрочную победу над грузином Лазаре Гоготишвили (10:1) и узбеком Хумоюном Эркиновым (9:0). В полуфинале Али превзошел иранца Абульфазла Эшагина по принципу первого балла (1:1). Назаров завтра будет бороться за золотую медаль с кыргызом Амангельды Исакбаевым.

Абдуррахман Хусейнли (45 кг) выбил из борьбы американца Талеса Сильву (6:3) и грузина Сабу Абашидзе (9:6). Наш чемпион Европы не справился в полуфинале с кыргызом Нуркеримом Кумарбековым – 0:7. Завтра Хусейнли будет бороться за бронзовую медаль с победителем встречи Мустафа Гювен (Турция) – Тимур Магеррамов (Украина).

Юсиф Ахмедли (71 кг) на старте с полным преимуществом (8:0) победил турка Эмирхана Чакыра. Наш борец также выбил из борьбы грузина Георгия Гогелашвили (7:2) и таджика Алишера Рузимадова (9:5). Ахмедли был близок к выходу в финал. Во встрече с узбеком Бахрузбеком Валиевым он вышел вперед с разницей в 5 очков, но во второй половине упустил инициативу и проиграл – 5:9. Соперником члена нашей сборной в борьбе за бронзовую медаль будет Мохаммад Кязыми (Иран), Матиас Онненлехто (Финляндия) или Радослав Перянски (Болгария).

Саид Пашаев (92 кг) в 1/8 финала уступил иранцу Амирсаму Мохаммади со счетом 1:6. Поскольку соперник вышел в финал, Пашаев завтра примет участие в утешительной встрече с молдаванином Владиславом Василевским.