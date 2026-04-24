    Два азербайджанских борца вольного стиля вышли в полуфинал ЧЕ

    24 апреля, 2026
    • 15:52
    Два азербайджанских борца вольного стиля вышли в полуфинал ЧЕ

    Два азербайджанских борца вольного стиля вышли в полуфинал чемпионата Европы в столице Албании Тиране.

    Как сообщает Report, в четвертьфинале Ислам Базарганов (57 кг) победил Арыйана Тютрина (UWW), а Джабраил Гаджиев (79 кг) оказался сильнее Ахсарбека Гулаева (Словакия).

    Рашид Бабазаде (65 кг) победил Нико Мегерле (Германия) на стадии 1/8 финала, но не смог одолеть Башира Магомедова (UWW) в четвертьфинале.

    Кянан Хейбатов (70 кг) проиграл Алексею Боруте (Украина), а Осман Нурмагомедов (97 кг) - Гиви Мачарашвили (Грузия).

    Сегодня за бронзу будут бороться три азербайджанские борчихи - Жаля Алиева (57 кг), Рузанна Мамедова (62 кг) и Биргюль Солтанова (65 кг).

    Отметим, что ранее борцы греко-римской борьбы Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) завоевали золотые медали, а Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) - бронзовые. Азербайджанская команда по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете.

    Среди женщин бронзовую медаль завоевала Гюнай Гурбанова (59 кг).

    Ислам Базарганов Чемпионат Европы по вольной борьбе Гурбан Гурбанов Хасрат Джафаров Рашад Мамедов Нихат Мамедли Гюнай Гурбанова Ислам Аббасов Осман Нурмагомедов
    Avropa çempionatı: Azərbaycanın iki sərbəst güləşçisi yarımfinala vəsiqə qazanıb

