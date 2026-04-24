Два азербайджанских борца вольного стиля вышли в полуфинал ЧЕ

Два азербайджанских борца вольного стиля вышли в полуфинал чемпионата Европы в столице Албании Тиране.

Как сообщает Report, в четвертьфинале Ислам Базарганов (57 кг) победил Арыйана Тютрина (UWW), а Джабраил Гаджиев (79 кг) оказался сильнее Ахсарбека Гулаева (Словакия).

Рашид Бабазаде (65 кг) победил Нико Мегерле (Германия) на стадии 1/8 финала, но не смог одолеть Башира Магомедова (UWW) в четвертьфинале.

Кянан Хейбатов (70 кг) проиграл Алексею Боруте (Украина), а Осман Нурмагомедов (97 кг) - Гиви Мачарашвили (Грузия).

Сегодня за бронзу будут бороться три азербайджанские борчихи - Жаля Алиева (57 кг), Рузанна Мамедова (62 кг) и Биргюль Солтанова (65 кг).

Отметим, что ранее борцы греко-римской борьбы Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) завоевали золотые медали, а Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) - бронзовые. Азербайджанская команда по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете.

Среди женщин бронзовую медаль завоевала Гюнай Гурбанова (59 кг).