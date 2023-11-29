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Два азербайджанских борца стали чемпионами мира среди военнослужащих

Два азербайджанских борца стали чемпионами мира среди военнослужащих Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев завоевал золотую медаль на проходящем в Баку 36-м чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих.
Индивидуальные
29 ноября 2023 г. 20:54
Два азербайджанских борца стали чемпионами мира среди военнослужащих

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев завоевал золотую медаль на проходящем в Баку 36-м чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих.

Как сообщает Report, трехкратный чемпион мира, выступающий в весовой категории 70 килограммов, в финальном поединке победил своего иранского соперника и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Другой азербайджанский борец – Али Рагимзаде, выступавший в весовой категории до 65 кг, одержал в финале победу над монгольским соперником, завоевал титул чемпиона мира.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın dörd güləşçisi hərbçilər arasında dünya çempionu olub

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