Два азербайджанских борца поборются за бронзу на чемпионате мира

В городе Самоков (Болгария) 17 августа стартовал чемпионат мира по вольной борьбе среди спортсменов до 20 лет.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана.

В первый соревновательный день определились финалисты в весовых категориях 70, 74, 97 и 125 кг.

В весе до 70 кг Нурлан Агазаде в дебютной схватке победил канадца Кейда Брауна со счетом 9:2, затем в 1/8 финала одолел киргизстанца Залкарбека Табалдиева — 5:2, а в четвертьфинале досрочно выиграл у китайца Тао Вэя — 12:2 и вышел в полуфинал. Однако за шаг до финала азербайджанский борец уступил молдаванину Александру Гайдарли — 4:7. Завтра Агазаде поборется за бронзовую медаль.

Аганезер Новрузов (74 кг) уверенно победил болгарина Стилиана Джорова — 10:0, но в 1/8 финала уступил немецкому чемпиону Европы U20 Мануэлю Вагену — 2:7.

Реван Мусаев (97 кг) разгромил венгра Петера Живновски со счетом 10:0, однако в 1/8 финала проиграл французу Ашабу Дадаеву — 2:12.

Юсиф Дурсунов (125 кг) в стартовой схватке выиграл у китайца Жулцзе Ли «туше», затем одержал победу над грузином Александре Абрамишвили — 5:0. В полуфинале Дурсунов встретился с иранцем Абольфазлом Нежадом. Борцы не провели результативных приемов, и соперник вышел в финал по принципу последнего набранного балла (1:1). Завтра Дурсунов также выйдет на ковер в поединке за третье место.