О нас

Два азербайджанских боксера завоевали бронзовые медали на международном турнире

Два азербайджанских боксера завоевали бронзовые медали на международном турнире На проходящем в Баку международном турнире по боксу среди мужчин и женщин "Великий шелковый путь" два азербайджанских спортсмена завоевали бронзовые медали.
Индивидуальные
27 марта 2024 г. 10:30
Два азербайджанских боксера завоевали бронзовые медали на международном турнире

На проходящем в Баку международном турнире по боксу среди мужчин и женщин "Великий шелковый путь" два азербайджанских спортсмена завоевали бронзовые медали.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, в третий день соревнований, в которых участвовал 121 спортсмен из 11 стран, удачно выступили 5 членов сборной Азербайджана.

Сархан Будагов (80 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+92 кг) завершили турнир с бронзовыми медалями. Первый уступил Фазлиддину Эркинбоеву (Узбекистан), а Абдуллаев не смог сразиться с Джахонгиром Зокировым (Узбекистан), так как получил травму в 1/4 финала.

Отметим, что бои четвертого дня соревнований в Центре бокса начнутся в 14:00. Финал турнира состоится 28 марта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 2 boksçusu "Böyük İpək Yolu"nda bürünc medal qazanıb

Самое важное

Журналист-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
"Журналист"-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
26 марта 2024 г. 17:17
Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
21 марта 2024 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi