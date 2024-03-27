Два азербайджанских боксера завоевали бронзовые медали на международном турнире

На проходящем в Баку международном турнире по боксу среди мужчин и женщин "Великий шелковый путь" два азербайджанских спортсмена завоевали бронзовые медали.

На проходящем в Баку международном турнире по боксу среди мужчин и женщин "Великий шелковый путь" два азербайджанских спортсмена завоевали бронзовые медали.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, в третий день соревнований, в которых участвовал 121 спортсмен из 11 стран, удачно выступили 5 членов сборной Азербайджана.

Сархан Будагов (80 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+92 кг) завершили турнир с бронзовыми медалями. Первый уступил Фазлиддину Эркинбоеву (Узбекистан), а Абдуллаев не смог сразиться с Джахонгиром Зокировым (Узбекистан), так как получил травму в 1/4 финала.

Отметим, что бои четвертого дня соревнований в Центре бокса начнутся в 14:00. Финал турнира состоится 28 марта.