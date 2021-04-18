Два азербайджанских боксера пробились в четвертьфинал чемпионата мира

В польском Кельце продолжается молодежное первенство мира по боксу

В польском Кельце продолжается молодежное первенство мира по боксу.

Как передает Report, на 5-ый день мундиаля на ринг вышли 2 представителя сборной Азербайджана.

Азрак Бабиров (56 кг), который в первой встрече отстранил от турнира кыргызстанца Максата Жусипова, в 1/8 финала со счетом 5:0 победил представителя Тайланда Панувата Чунжан-Атла.

В ¼ финала Бабирова будет ждать Алексей Шендрих (Россия). Бой состоится 19 апреля.

Другой представитель нашей страны Ниджат Гусейнов (49 кг), дебютировавший в 1/8 финала, без проблем справился с эстонцем Алланом Морозовым – 5:0.

В четвертьфинале Ниджата будет ждать Левент Эгедус из Венгрии. Этот бой также пройдет 19 апреля.

Отметим, что ранее в 1/4 финала пробился Али Заманов (52 кг), а Джалал Гурбанов (60 кг) и Мурад Аллахвердиев (81 кг) вышли в 1/8 финала. Первенство мира по боксу, в котором участвуют 144 спортсмена из 52 стран (274 парня и 140 девушек) завершится 23 апреля.