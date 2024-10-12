Два азербайджанских боксера начали участие в чемпионате Европы с победы

В столице Болгарии Софии стартовал чемпионат Европы среди боксеров до 23 лет (U-23).

В столице Болгарии Софии стартовал чемпионат Европы по боксу U-23.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, в первый день соревнований, в которых принимают участие 327 спортсменов из 35 стран, два члена сборной Азербайджана одержали победу.

Руслан Гадиров (60 кг) встретился с Георгиосом Георганцасом (Греция) в рамках 1/16 финала. Наш боксер, доминировавший во всех трех раундах, победил соперника со счетом 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 29:27, 30:26). В 1/8 финала он встретится со Стефаном Самовичем (Сербия).

Вслед за ним победу одержал Ильгар Салахов. Член сборной, выступающий в весовой категории 67 кг, победил хорвата Горана Миочича со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 29:28, 29:28). Салахов прояснит свои отношения с Сафи Або Шабаном (Израиль) в 1/8 финала.

Второй поединок обоих азербайджанских боксеров состоится 13 октября.

Отметим, что сборная Азербайджана представлена на ЧЕ 13 боксерами.