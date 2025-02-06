Два азербайджанских бадминтониста впервые вошли в сотню лучших в мире

Два азербайджанских спортсмена впервые в истории вошли в сотню лучших бадминтонистов мира.

Два азербайджанских спортсмена впервые в истории вошли в сотню лучших бадминтонистов мира.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации бадминтона Азербайджана, список обнародован Всемирной федерацией бадминтона (BWF).

Молодой спортсмен Ульви Гусейнов, запомнившийся успешными выступлениями на международных турнирах, занял 63-е место в списке. Он увеличил свой рейтинг до 4 050, завоевав призовые места на международных турнирах в Иране и Турции.

Другая молодая представительница Азербайджана Хаджар Нуриева заняла 47-е место, завоевав медали на международных соревнованиях в Таджикистане, Испании, Турции, Замбии и Ботсване в 2023 и 2024 годах. В последний раз она завоевала золотую медаль в парном разряде с Лейлой Джамалзаде на международном турнире в Иране в этом году, увеличив свой рейтинг до 5 800 очков.