Для участия в предстоящих в Баку IV Исламских играх солидарности обратились 10 000 волонтеров

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Баку приступил к деятельности Волонтерский центр IV Исламских игр солидарности, которые пройдут в Баку в мае 2017 года.

Как сообщает Report, центр действует в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

Здесь производится отбор желающих участвовать в играх в качестве волонтеров. После отбора, который продлится до конца февраля, 8 000 волонтеров приступят к деятельности в IV Исламских игр солидарности. На данный момент собеседование выдержали более 3 000 из 10 000 прошедших регистрацию волонтеров.

Посетивший центр корпоративный директор Операционного комитета Исламских игр солидарности и посол волонтеров "Баку – 2017" Эльчин Сафаров ознакомился с ходом собеседования.

По его словам, в ближайшие дни они намерены приостановить процесс регистрации: "Обратилось слишком много людей. Мы вправе праздновать это, так как на сегодняшний день около 50 000 волонтеров прошли регистрацию для участия в различных мероприятиях".

В рамках программы волонтеров Исламских игр солидарности в Волонтерском центре действуют бесплатные курсы английского языка, которые преследуют цель обучить их иностранному языку для свободного общения. Курсы посещают 160 из 717-ти прошедших регистрацию волонтеров.

Отметим, что Программа волонтеров "Баку- 2017" стартовала 17 октября этого года. До 1 мая будущего года к программе могут подключиться все желающие в возрасте старше 16 лет.