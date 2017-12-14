Для азербайджанских спортивных журналистов проведен двухдневный тренинг, посвященный Формуле-1

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Операционная компания Baku City Circuit (ВСС) провела двухдневный тренинг для спортивных журналистов, посвященный навыкам освещения Чемпионата мира Формулы-1, под названием "Ощути драйв скорости!".

Как сообщает Report, тренинг, который проходил 13-14 декабря 2017 года, провели автоспортивный комментатор и бывший журналист Sky Sports и BeIN Sports Кристофер Медланд, а также специалист международного уровня в области мультимедиа и руководитель программы по спортивной журналистике Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта (АГАФКС) Дэн Мейсон.

Цель в проведении тренинга в том, чтобы азербайджанские журналисты смогли перенять опыт освещения Чемпионата мира Формулы-1, а также приобрести практические знания по подготовке различного рода новостей о событиях, происходящих во время и вокруг автоспортивных соревнований.

Новые полученные знания будут испытаны в рамках Мультимедийного проекта в индивидуальном порядке.